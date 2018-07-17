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برلمان

نائب يطالب بالاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي بضمه للدولة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:01 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمي، يسيطر على 60% من حجم اقتصاد مصر، فيما تقتصر النسبة الأخري على الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن ما يمتلكه الاقتصاد غير الرسمي من مقومات تخدم الاستثمار وتنمية اقتصاد الدولة ككل.

وطالب "السيد" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" بضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، حتى يكون هناك محاسبة لهذه الفئة المهمة فى اقتصاد البلد، واخصاعهم لدفع الضريبة، مما يزيد من العوائد الضريبية، بالإضافة إلى عمل صاحب المشروع تحت نظر الدولة، وعدم تعرضه للمنتفعين.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن تحصيل وديعة للحصول على الجنسية المصرية، يخدم الاستثمار، عن طريق ايداع هذه المبالغ فى البنوك المصرية وتشغيلها فى مشروعات استثمارية.

كان قد أقر البرلمان، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بـ 7ملايين جنيه كحد أدنى، تشجيعا للاستثمار غير المباشر.

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