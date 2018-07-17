أسباب زيادة الوزن عند السيدات أكثر من الرجال.. فيديو وصور

قال الدكتور علي جابر الأبيض استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة، إن النساء أكثر عرضة من الرجال للسمنة المفرطة والمشاكل التي تترتب عليها، بسبب اتباع أسلوب الحياة غير الصحي، حيث يمكن أن يتسبب في تعرض السيدة إلى السمنة المفرطة، إلا أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة السيدات بالسمنة المفرطة عن الرجال، وتشمل:



1- اتباع لايف ستايل غير صحي:

قال الأبيض في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، إن جلوس السيدات في المنزل لفترات طويلة يجعلهم أكثر عرضة لتناول الطعام بكميات أكبر، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة لاكتساب الوزن الزائد.



2- الهرمونات:

وأشار إلى أن تغيير الهرمونات عند المرأة يضعها أمام زيادة الوزن باستمرار، وبالأخص عند النساء الذين يملكون القابلية لزيادة الوزن، وهو ما يتسبب في كثير من الأوقات في الإصابة بتكيسات المبايض، وتاخر الحمل في بعض الحالات.