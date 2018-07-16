انطلاق مهرجان الفنون الصيفي الدولي بمكتبة الإسكندرية .. صور

انطلقت مساء أمس الدورة السادسة عشرة لمهرجان الفنون الصيفي الدولي بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة راجح داوود، المستشار الثقافي للمكتبة، والدكتور محمد سليمان، رئيس القطاع الثقافي بها، حيث قاما بتسليم المكرمين الدورع.



وقال "داوود"، إن الدورة السادسة عشر من المهرجان ستتضمن العديد من الفعاليات الغنائية والثقافية فضلا عن فرق للإنشاد الديني من مصر والدول العربية بالإضافة إلى فرق أجنبية، مشيرا إلى أنه سيقام على هامش المهرجان ورش للأطفال فضلا فعاليات ثقافية.



وتم تكريم نماذج مشرفة من المبدعين من الإسكندرية، تقديرا لمجهوداتهم وإبداعاتهم في مجالات الفنون المختلفة انطلاقا من دور المكتبة في تشجيع الفنانين والمبدعين السكندريين وخاصة الشباب.



وشملت قائمة المكرمين الفنان مصطفي أبو سريع والفنان حسني شتا وفرقة مسار إجباري والفنان أسامة حلمي والفنان إسلام كمال والمايسترو نايرناجي والفنانة رانيا منصور والفنان جمال ياقوت والفنان مارك لطفي.



وأعقب ذلك حفل فرقة أوتوستراد من الأردن والتي قدمت مجموعة من الأغاني ذات الطابع الساخر والتي تعرف بتناولها موضوعات وتجارب يعيشها الإنسان الحالي مهما كانت هويته أو مكانه.



وكان الدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة قد اكد قبل ساعات من انطلاق المهرجان ان الفن والابداع يصنعان البهجة وروعة الحياة؛ وتحرص المكتبة ان تقدم ما يرقي بوجدان المجتمع؛ ويواجه كأبة الفكر الذي يحمله التطرف والنظرة الضيقة المتشددة