تعرف على 6 كرامات تفوز بها في الدنيا بسبب صبرك

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه وفق ما ورد في نصوص القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يمن على الصابرين بست كرامات في الدنيا.



وأوضحت « الإفتاء » عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أول كرامات الصابرين، هي محبة الله سبحانه وتعالى؛ مستشهدة بما قال تعالى: «وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ»، وثانيها النصر؛ فقال تعالى: «إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»، وثالثها غُرُفات الجنة؛ فقال تعالى: «يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا»، ورابعًا الأجر الجزيل؛ قال تعالى: «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».



وتابع: وخامسًا البِشارة؛ قال تعالى «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ»، وسادسًا الصلاة والرحمة والهداية؛ قال تعالى: «أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»، مشيرًا إلى أن الصبر يكون على أربعة أوجه، هي: صبر على البلاء وهو: منع النفس عن التسخط والهلع والجزع.



وأضاف: وكذلك صبر على النعم وهو: تقييدها بالشكر وعدم الطغيان والتكبر بها، وصبر على الطاعة وهو: المحافظة والدوام عليها، وصبر على المعاصي وهو: كف النفس عنها.

