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ديني

تعرف على 6 كرامات تفوز بها في الدنيا بسبب صبرك

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:13 ص
كرامات الصابرين
كرامات الصابرين
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه وفق ما ورد في نصوص القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى يمن على الصابرين بست كرامات في الدنيا.

وأوضحت « الإفتاء » عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أول كرامات الصابرين، هي محبة الله سبحانه وتعالى؛ مستشهدة بما قال تعالى: «وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ»، وثانيها النصر؛ فقال تعالى: «إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»، وثالثها غُرُفات الجنة؛ فقال تعالى: «يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا»، ورابعًا الأجر الجزيل؛ قال تعالى: «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

وتابع: وخامسًا البِشارة؛ قال تعالى «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ»، وسادسًا الصلاة والرحمة والهداية؛ قال تعالى: «أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»، مشيرًا إلى أن الصبر يكون على أربعة أوجه، هي: صبر على البلاء وهو: منع النفس عن التسخط والهلع والجزع.

وأضاف: وكذلك صبر على النعم وهو: تقييدها بالشكر وعدم الطغيان والتكبر بها، وصبر على الطاعة وهو: المحافظة والدوام عليها، وصبر على المعاصي وهو: كف النفس عنها.

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