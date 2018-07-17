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اقتصاد

التمويل العقارى: صرف أول شريحة من قرض الـ20 مليار جنيه

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:12 ص
مى عبدالحميد رئيس
مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى
آمنة عبدالعظيم
أكدت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، أن الصندوق حصل على الشريحة الأولى من القرض المعبرى من تحالف بنوك "الإسكان والتعمير والأهلى ومصر والقاهرة" لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الشريحة سيتم استخدامها لتدعيم ميزانية المشروع، واستكمال مراحله، مشيرة إلى القرض يتم استخدام شرائحه المتاحة وفقا لاحتياجات المشروع وتبلغ قيمة القرض الإجمالية 20 مليار جنيه، بفائدة ثابتة 7%.

وأوضحت، أن الصندوق يتحمل سداد أصل قيمة القرض فقط، على أن تتولى وزارة المالية سداد قيمة الفائدة الثابتة.

يذكر، أنه تم توقيع اتفاق القرض قبل نحو عام بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان ومى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى، على ان تظل فائدة القرض ثابتة بقيمة 7% بدون تغيير.

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