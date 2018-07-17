تعليم الفيوم تتدارك وضع صورتين خطأ على استمارات النجاح.. فيديو

تداركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الخطأ الغير مقصود بالنسبة لوضع صورتين لطالب وطالبة نجحا فى الثانوية العامة هذا العام غير صورهما الاصلية، والتى وضعت بطريق الخطا اثناء تدبيس استمارات الطلاب.



فور إبلاغ الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم في الفيوم بالواقعتين تم استدعاء الطالب والطالبة وختم صورهما من المدرستين اللتين تم ملئ الاستمارتين بهما وهى مدرسة الانبا أبرام الثانوية والمدرسة الثانوية للبنات بمدينة الفيوم وتم ارسالهما الى كنترول الثانوية العامة الرئيسى بالمدينة التعليمية بمدينة 6 اكتوبر وتم تصحيح وتدارك الخطأ الغير مقصود.



من جانبه قال الدكتور محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم: "أريد ان اطمئن الجميع ان ماحدث ليس موضوع خطير فهو خطأ تم تداركه بالفعل وتم استدعاء الطالب والطالبة وتم ختم صورتهما بخاتم المدرسة وارفق بها صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، ولن يؤثر ذلك على درجات الطالب والطالية.



وتابع أن ماحدث نتيجة خطا اثناء تدبيس الصور فى أستمارات الثانوية العامة اثناء التقديم .



