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حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة رواد البنوك بمدينة نصر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:30 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
عمرو خليفة
قررت النيابة العامه، حبس 3 أشخاص من أسرة وتحدة 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع بمدينة نصر أول.

وكان المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول قد تلقى بلاغا من موظف بالمعاش قرر بأنه عقب قيامه بسحب 82 ألف جنيه من بنك بالتجمع الخامس وعودته لمسكنه وتركه سيارته وبداخلها المبلغ وبعد عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفي وسرقة المبلغ ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تبين صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين من التحريات التى أجراها الرائد محمد السيسى معاون مباحث القسم أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه ، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع " بالإشتراك مع نجليه الاثنين.

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