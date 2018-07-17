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نائب وزير المالية: الإجراءات المتبقية في برنامج الإصلاح الاقتصادي تشجيعية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:01 ص
أحمد كوجاك نائب وزير
أحمد كوجاك نائب وزير المالية
توك شو
قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية، إن الإجراءات المتبقية في برنامج الإصلاح الاقتصادي هي إجراءات تشجيعية، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة سينصب التركيز على برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سي بي سي ، أن أفضل ما تم في برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأيام الماضية هو رفع أسعار البنزين، خاصة أنه تم الاتفاق على دعم الطاقة بـ 121 مليار جنيه منها 29 مليارا لدعم الكهرباء ولولا رفع الأسعار لكان دعم الطاقة وصل إلى أكثر من 200 مليار جنيه.

وفيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" أوضح نائب وزير المالية أنه مبني على فلسفة الدعم النقدي وحاليا يقترب عدد المستفيدين منه من نحو 2.5 مليون مستفيد، مشيرا إلى أن الاستفادة مرتبطة بنقاط هامة أبرزها خضوع الأطفال لعدد معين من الساعات الدراسية منوها الى أن البرنامج يصل في الميزانية الجديدة لنحو 17 مليار جنيه.

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