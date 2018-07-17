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تسهيلًا على المريض.. الصحة تجهز موقعا إلكترونيا لتسجيل طلبات العمليات الجراحية.. صحة البرلمان: يهدف التنظيم والشفافية.. نائبة: المستشفيات بحاجة لتجهيزات إجراء العمليات قبل إطلاقه

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:15 ص
اجراء عملية جراحية
اجراء عملية جراحية
عبدالله خالد
  • صحة البرلمان: موقع تسجيل العمليات الجراحية للتنظيم والشفافية
  • نائبة: المستشفيات بحاجة لتجهيزات قبل إطلاق موقع للعمليات الجراحية
  • نائب: إطلاق موقع العمليات يسهل إجراءات العلاج على نفقة الدولة

أعلنت وزيرة الصحة عن تجهيز الحكومة لموقع إلكتروني لتسجيل طلب العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بهدف البدء في ميكنة المنظومة العلاجية وتنظيمها لتكون على قدر كبير من الشفافية، وذفلك لتتبعها ووضع آلية لتنفيذها في أسرع وقت طبقا للإمكانيات المتاحة، وهو ما أشاد به النواب موضحين أنه سوف يسهل إجراءات العمليات الجراحية والعلاج على نفقة الدولة، ولكنه لن يكون بديل عن الاجراءات الطبيعية من متابعات صحية والعرض على لجان طبية.

في البداية قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما أعلنت عنه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإعداد وتجهيز موقع إلكتروني لتسجيل طلبات العمليات الجراحية، هو مجرد اقتراح إلى الآن في طور الإعداد ولم يتم البدء في تنفيذه.

وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الهدف من إطلاق الموقع هو تنظيم الأدوار والمواعيد والشفافية في التعامل وعدم وجود أفضلية، مؤكدًا أن الموقع لن يكون بديلا للإجراءات الطبيعية، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك لجان مختصة للكشف على المريض وتحديد إن كان يريد إجراء عملية معينة ومدى جاهزيته والمتطلبات المطلوبة لإجرائها.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن ميكنة منظومة الصحة بالكامل ومستشفياتها بحاجة إلى خطة عمل كبرى، وبحاجة إلى جهود كبيرة من مجموعة من الوزارات مثل وزارة الصحة ووزارة الاتصالات والإنتاج الحربي والتخطيط، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الميكنة من خلال تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بما أعلنت عنه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتجهيز موقع إلكتروني لتسجيل طلبات العمليات الجراحية، موضحة أنها خطوة جيدة ولكن لابد من تنفيذها على الوجه الأكمل.

وقالت "شاكر"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه على الوزيرة أن تقوم بتوفير كل ما تحتاجه المستشفيات من أدوات وأجهزة لإجراء العمليات الجراحية، لتقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة التي تعد لها ولا يكون مجرد اقتراحات، مشيرة إلى أنه في بعض المستشفيات يقوم المرضى بإحضار الأدوات والعلاج بأنفسهم لإجراء العملية الجراحية.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن الافكار التي طرحتها وزيرة الصحة خلال اجتماعها جيدة جدًا، متمنية تطبيقها على أكمل وجه، مؤكدة أن اللجنة الصحية بالبرلمان تساند الوزيرة ما دامت تريد المصلحة العامة ومصلحة المواطن.

كما قال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزيرة الصحة لتسجيل طلبات إجراء العمليات الجراحية، هو عبارة عن موقع يتم التواصل به المريض مع وزارة الصحة لإجراء العملية.

وأوضح "المشد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الموقع سيسهل عملية التواصل بين المريض والوزارة في توفير الأماكن الخاصة بالعملية وبالتكاليف والحجوزات لكي يتم التوزيع بشكل جيد والبعد عن قوائم الانتظار، ولكن سيقوم المريض بالإجراءات الطبيعية بعد التواصل لإجراء العملية.

وأشار النائب إلى أنه إذا كان هناك طلب بالعلاج على نفقة الدولة سيتم ذلك من خلال الموقع، ما يسهل إجراءاتها، بالاضافة إلى أنه سيكون هناك صندوق مختص بالعلاج على نفقة الدولة وسيكون مخصصا لأمراض معينة والعمليات الجراحية الكبرى أو المكلفة.

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