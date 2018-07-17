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تعرف على الجدول الكامل لفاعليات أوبرا الإسكندرية خلال يوليو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:27 ص
أوبر الإسكندرية
أوبر الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أعلنت دار أوبرا الإسكندرية، برنامج الحفلات الصيفي خلال شهر يوليو، الذي يقام على مسرح سيد درويش، ويضم عددًا من الحفلات والأمسيات الفنية.

ففي يوم الأربعاء 18 يوليو..تنظم دار أوبر الإسكندرية، حفل الفنان علي الحجار وفرقته، على مسرح سيد درويش، في الساعة الـ8 مساءً.

أما الخميس 19 يوليو..فينطلق حفل فريق “مونت كايرو”، والفنان أحمد ناصر وفرقته، والفنانة صابرين النجيلي وفرقتها، والفنانة ريهام عبد الحكيم، بقيادة الدكتور علاء ياسين، على مسرح سيد درويش، في الساعة الـ8 مساءً.

ويحيي الفنان خالد سليم وفرقته، حفلا يوم الجمعة 20 يوليو، يليه حفل الفنان علي الهلباوي، وفرقته للإنشاد الصوفي، على مسرح سيد درويش، في الساعة الـ8 مساءً.

وفي يوم السبت 21 يوليو..ينطلق حفل الفنان إيمان البحر درويش، والفنان محمد رشاد، وفرقته، على مسرح سيد درويش، في الساعة الـ8 مساءً.

وتختتم الفاعليات الأحد 22 يوليو، بحفل الفنانة غالية بن علي وفرقتها، على مسرح سيد درويش، في الساعة الـ8 مساءً.

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