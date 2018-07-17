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حوادث

حبس 6 أشخاص لحيازة سلاح والتنقيب عن الاثار في حلوان

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:35 ص
النيابه العامه
النيابه العامه
اسلام مقلد
قررت النيابة العامه، حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معهمن لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بحلوان وبحوزتهم سلاح وذخيرة.

ووجهت لهم النيابة العامه، تهمة حيازة سلاح والتنقيب عن الاثار بوجه غير حق.

بداية الواقعة، كانت عندما وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان معلومات تفيد بقيام موظف بالمعاش بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى شارع محمد سيد أحمد.

وباستهداف العقار تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال قيامه بأعمال حفر داخل العقار وبصحبته 5 أخرين وبحوزتهم بندقية ألية و111 طلقة وعثر بداخل العقار على حفره قطرها 1.5×2 متر بعمق 3 متر وأدوات تنقيب.

واعترف المتهم بالتنقيب عن الأثار داخل العقار ملكه بالإشتراك مع باقي المتهمين، وأقر بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن النفس.

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