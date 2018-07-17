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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بتنظيم أنصار بيت المقدس

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 04:34 ص
أنصار بيت المقدس
أنصار بيت المقدس - ارشيفيه
رامى المهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، للمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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