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سفير السودان لدى مصر: زيارة الرئيس السيسي تتميز بأهميتها

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 06:52 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أش أ
قال سفير السودان لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يبدأ زيارة رسمية للسودان يوم الخميس المقبل تستغرق يومين، منوها بأنها الأولى له للخرطوم بعد انتخابه لولاية ثانية.

وأشار عبد الحليم - في تصريح لوكالة السودان للأنباء - أن الزيارة تتميز بأهميتها توقيتا ومضمونا، وأنها تأتي في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين، وتأتي أيضا ردا للزيارة التي قام بها للقاهرة قبيل الانتخابات الرئاسية، الرئيس عمر البشير.

وقال عبد الحليم، إن الزيارة تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين، وأنها تضاف لسلسلة الزيارات واللقاءات العديدة التي تمت بين الرئيسين.

وأوضح أن القمة المصرية السودانية ستعنى باستعراض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها في كافة المجالات.

وأضاف أن الرئيسين سيقفان على سير ونتائج الاجتماعات العديدة لآليات التعاون الثنائي التي شهدتها الفترة المنصرمة، منذ انعقاد اجتماع الرئيسين بأديس أبابا على هامش القمة الإفريقية مؤخرًا، مرورًا بزيارة الرئيس البشير لمصر، وأهمها اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين بالتكليفات الصادرة إليها، وغيرها من آليات التعاون المشترك، وصولًا إلى اجتماعات لجنة التعاون العليا برئاسة الرئيسين والتي ستستضيفها الخرطوم أيضًا في أكتوبر المقبل .

ونوه عبد الحليم، بأنه سيتم خلال القمة المصرية السودانية، تبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في المنطقة والإقليم وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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