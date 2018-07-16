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برلمان

نائب: لن تكون قائمة لجماعة الإخوان مرة أخرى

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:51 م
اللواء محمد عقل
اللواء محمد عقل
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان تكاد تكون قد انتهت، وغربت شمس عصرها، التي لم تستمر ﻷكثر من عام، مؤكدا أن الجماعة لن تقوم لها قائمة مرة أخرى، وإن عادت، فلن يحدث قبل خمسة قرون من الآن، بسبب وعي وثقافة الشعب المصري.

وأضاف "عقل" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن جماعة الإخوان تلقت دعما من دول خارجية، لتنفيذ لأهداف ومطامع الأخيرة، وتلبية لمصالح الجماعة أيضا، مشيرا إلى أن لندن وواشنطن وتركيا وقطر، على رأس هذه الدول الداعمة للإرهاب، من خلال المكاتب التى تعمل وتدير التنظيمات الإرهابية بمختلف البلدان العربية.

وتابع النائب: أن مطالب الكونجرس الأمريكي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، يعطى مؤشرا جيدا حول إدراك الولايات المتحدة حجم المخاطر التى تهدد أمن المنطقة جراء وجود هذه الجماعة.

كان رئيس لجنة الأمن القومي، بالكونجرس الأمريكي، طالب فى جلسة مناقشة التنظيم الارهابي لجماعة الإخوان، نهاية الأسبوع الماضي، بإدراج الإخوان جماعة إرهابية على غرار ما حدث في الإمارات ومصر والسعودية، مشيرًا إلى أن المغرب والأردن وتونس دول داعمة للولايات المحدة في الحرب على تنظيم داعش، وعلي الجميع أن يضعوا تنظيمات الإخوان على قائمة الإرهاب، ومنها حركة حماس التابعة لتنظيم الإخوان.

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