محمد معيط: حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 7.5 مليار دولار.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، إن صندوق النقد الدولي أكد أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تشجع المستثمرين الأجانب، والدولة تعمل على توفير كافة التسهيلات.



وتابع محمد معيط خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتى» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»،:"نحتاج لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولى،مضيفا: أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 7.5مليار دولار



وأشار إلى أن رسالة صندوق النقد لدول العالم أن مصر تسير فى طريق الصحيح نحو الإصلاح الإقتصادى هى بمثابة شهادة ثقة.



