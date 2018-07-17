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اقتصاد

تراجع إيرادات الجهات السيادية لـ29.1 مليار جنيه في 9 أشهر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تراجعت الإيرادات المحصلة من الجهات السيادية بضرائب الأرباح والأسهم إلي 29.1 مليار جنيه في الـ9 شهور الأولي للعام المالي الماضي مقابل 44.63 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له، بفارق 15.53 مليارا.

وذكر تقرير اصدرته وزارة المالية أن حصيلة ضرائب الأرباح من هيئة البترول بلغت 3.5 مليارا في الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الماضي مقابل 860 مليونا بنفس المدة من العام السابق له.

وبلغت حصيلة ضرائب الأرباح من قناة السويس 13.203 مليار جنيه في الـ9 شهور للعام المالي الماضي مقابل 16.8 مليارا في نفس المدة من العام السابق له.

وبلغت حصيلة الضرائب المحصلة من البنك المركزي المصري نحو 5.233 مليار جنيه مقارنة بـ17.93 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له.

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