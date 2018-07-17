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حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة مجوهرات من محل بالجمالية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:31 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
رامى المهدي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مجوهرات من محل بالجمالية.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بقيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبيه للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقل النقيب هشام ماهر عبد الحميد الضابط بوحدة مباحث القسم وتم ضبطه وتبين أنه عامل وبحوزته مشغولات ذهبية.

واعترف بسرقتها من داخل مسكن صاحب شركة مقاولات بأسلوب "المغافلة " أثناء عمله طرف المجنى عليه كساعي.

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