طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

تعرض صحفي ليبرالي أمريكي للطرد من المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بسبب رفعه لافته كتب عليها " معاهدة حظر الأسلحة النووية".



وأوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين أن الصحفي الأمريكي بمجلة "ذا نيشن " الليبرالية اليسارية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية سام الحسيني تم إخراجه بالقوة من المؤتمر الصحفي بين ترامب وبوتين قبل أن يبدأ.. وذلك عقب اجتماع القمة الذي عقد بينهما في العاصمة الفنلنلدية هلسنكي.



وأضافت الصحيفة أن العديد من رجال الأمن أحاطوا بالصحفي وقاموا بإخراجه من الغرفة التي عقد بها المؤتمر الصحفي قبل بدء الأسئلة الموجهة لترامب وبوتين.



وقال نائب رئيس الاتصالات بمجلة " ذانيشن" في تصريح خاص لصحيفة ديلي ميل البريطانية إن "سام الحسيني، مدير الاتصالات بمعهد الدقة العامة، حصل على اعتماد صحفي من مجلة "ذا نيشن " لتغطية القمة بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.



وذكرت ديلي ميل أن الحسيني عاد مرة أخرى إلى قاعة المؤتمر وعند عودته كان يحمل في يديه لافتة كتب عليها: "معاهدة حظر الأسلحة النووية".. وكان يلوح بها أمام الصحافة عندما حاول أحد رجال الأمن أخذها منه .. وحدث صراع حول اللافتة حيث رفض الحسيني الاستسلام..وجاء عملاء آخرون للمساعدة وأخرج أربعة منهم الحسيني من الغرفة.



وغرد الحسيني من هلسنكي وكتب: 'القضية ليست ترامب. القضية ليست بوتين. القضية هي قضايا: التهديدات النووية، وسوريا، إلخ".