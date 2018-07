موجز نجوم العالم.. جورج كلوني يبدأ في التعافي بعد تعرضه لحادث تصادم.. وكيم كارداشيان تطلق عطرها الجديد Kimoji Peach Perfume.. وHotel Transylvania 3 يتصدر البوكس أوفيس لهذا الأسبوع

792 مليون دولار إيرادات فيلم Incredibles 2

نشر "صدى البلد" العديد من أخبار مشاهير هوليوود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المتداولة على المواقع والصفحات الفنية العالمية، ونبرز في التقرير التالي آخر أخبار مشاهير هوليوود.كيم كارداشيان تطلق عطرها الجديد Kimoji Peach Perfumeاحتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بإطلاق عطرها الجديد الذي يحمل اسم Kimoji Peach Perfume من ماركتها العالمية KKW المتخصصة في مستحضرات التجميل.وقامت كيم، البالغة من العمر 37 عامًا، بالاحتفال بهذا الحدث في أحد المتاجر الخاصة بها في مدينة لوس أنجلوس الامريكية حيث حضرت برفقة ابنتها نورث.وظهرت كيم وهي ترتدي فستانا أسود قصيرا من ماركة Dolce & Gabbana وبشعر أسود مستعار.Hotel Transylvania 3 يتصدر البوكس أوفيس لهذا الأسبوعتصدر فيلم Hotel Transylvania 3: Summer Vacation، لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" بايرادات وصلت لـ44 مليون و100 ألف دولار أمريكي في الأسبوع الأول من عرضه.وتراجع فيلم Ant-Man and the Wasp، مركزا واحدا ليحتل المركز الثاني بعد تصدره الأسبوع الماضي، محققًا 28 مليون و840 ألف دولار أمريكي.وتدور أحداث "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation" بعد 6 سنوات من أحداث فيلم Hotel Transylvania2 ، حيث يقوم الكونت دراكولا بصحبة مافيس وجوني وبقية عائلته برحلة على متن سفينة سياحية، ليتعرف هناك على قائدة السفينة إيريكا لتبدأ الأحداث الكوميدية في الظهور.مدينة سالزبورج النمساوية تستضيف مهرجان الصيف للموسيقى الكلاسيكيةتستضيف مدينة "سالزبورج" النمساوية، فى الفترة من العشرين من يوليو الجارى وحتى الثلاثين من أغسطس المقبل، مهرجان الصيف للموسيقى الكلاسيكية، الذى يعد أحد أشهر المهرجانات الموسيقية فى العالم مسقط رأس الموسيقار النمساوى العالمى موتسارت.ويضم المهرجان هذا العام مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل موتسارت وخاصة أعماله الأوبرالية، وأوبرا الأطفال.. كما يضم مقتطفات من مشروع المغنيين الشباب فى مقاطع فيديو.. ويعرض خلال المهرجان جانب من أعمال الموسيقار شتراوس، إلى جانب الموسيقى الباروك التى ترجع إلى القرن الثامن عشر.جورج كلوني يبدأ في التعافي بعد تعرضه لحادث تصادمذكر موقع "ET" أن النجم جورج كلونى يستطيع الان المشى بدون مساعدة بعد خمسة أيام من تعرضه لحادث حيث أصطدمت دراجته النارية بسيارة فى جزيرة سرادينا الإيطالية.وجرى التقاط صور للنجم الحائز على جائزة الأوسكار يظهر مبتسمًا حيث وصل روما بطائرته الخاصة وظهر هو يعبر الطريق حاملًا حقيبته بدون مساعدة.الممثل البالغ من العمر "56" عامًا والذى تعرض لحادثة يوم 10 يوليو يبدو أنه فى مزاج جيد ولكنه يبدو عليه الألم فهو يمشى بحذر شديد.يذكر أن جورج كلوني موجود الآن في روما، حيث يصور مشاهد من مسلسله الجديد catch 22.792 مليون دولار إيرادات فيلم Incredibles 2حقق فيلم Incredibles 2 إيرادات بلغت 792 مليون دولار فى دور العرض السينمائية، وهو العمل الذى يعود من جديد بعد حوالى 14 عامًا من طرح الجزء الأول فى دور العرض.الفيلم من بطولة العديد من الأصوات منها هولى هنتر، وصامويل جاكسون، وكريج تى نيلسون، وبراد بيرد، وصوفيا بوش، وكاثرين كينر، وبوب أودينكيرك، وجوناثان بانكس، وإيزابيلا روسولينى.وتدور أحداث الجزء الثانى من الفيلم حول جمع شمل عائلة بار عندما يحين الوقت لإنقاذ العالم.