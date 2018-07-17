الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة وشمال الصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وأضافت الأرصاد في بيان، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.



وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فخفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة 26 - 37

الإسكندرية 26 - 31

السويس 25 - 36

الغردقة 29 - 38

شرم الشيخ 27 - 36

الأقصر 27 - 39

أسوان 27 - 40

