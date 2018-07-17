حدث فى مثل هذا اليوم 17 يوليو

1238 - الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاة السلطان الكامل محمد بن العادل.

1717 - جورج فريدريك هاندل يعرض لأول مرة موسيقى الماء أمام الملك جورج الأول.

1762 - تتويج كاترين الثانية إمبراطورة على الإمبراطورية الروسية بعد مقتل زوجها الإمبراطور بيتر الثالث في سجنه بقلعة روبشينسكي.

1917 - جورج الخامس ملك المملكة المتحدة يغير اسم العائلة الحاكمة من ساكس-كوبرغ-غوتا إلى ويندسور.

1918 - إعدام إمبراطور روسيا نيقولا الثاني وعائلته على أيدي البلاشفة مما أسدل الستار على حكم عائلة رومانوف الذي استمر لثلاثة قرون.

1919 - الإعلان عن قيام الجمهورية الفنلندية.

1936 - بدء الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية.

1955 - افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا.

1958 - العراق ينفصل عن الاتحاد العربي الهاشمي مع الأردن، بعد الإطاحة بالنظام الملكي.

1968 - الإطاحة بالرئيس العراقي عبد الرحمن عارف في ما عرف بالثورة البيضاء، وتولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة بقيادة أحمد حسن البكر.

1973 - انقلاب عسكري في أفغانستان يطيح بالحكم الملكي، وإعلان قيام الجمهورية برئاسة محمد داود خان.

1978 - مجلس الشعب التأسيسي في الجمهورية العربية اليمنية ينتخب المقدم علي عبد الله صالح رئيسًا للجمهورية.

1994 - منتخب البرازيل يتغلب على المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة بركلات الترجيح، ويحصل على اللقب الرابع له في تاريخه.

2009 - تفجيران في فندقين من أفخم فنادق العاصمة الإندونيسية جاكارتا، والاشتباه في وقوف الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا خلف الحادث.

2014 -

تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 في أوبلاست دونيتسك جنوبي شرق أوكرانيا، وعلى متنها 295 شخصًا.

اغتيال 14 جنديًا تونسيًا في إطار أحداث جبل الشعانبي

انتهاء أعمال قمة البريكس لسنة 2014 بتدشين بنك التنمية الجديد.

2015 -

وفاة سائق الفورمولا 1 جول بيانكي عن عُمرٍ يُناهز 25 سنة مُتأثرًا بإصاباتٍ في رأسه تعرض لها خلال حادثٍ قويٍّ أواخر سنة 2014.

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير في أحد أسواق مدينة خان بني سعد العراقية في أول أيام عيد الفطر، مما أدَّى لمقتل ما يزيد عن 120 شخص وإصابة ما يزيد عن 116، بعد يوم من تفجير الحائر في السعودية الذي استهدف رجال أمن سعوديين وتبنَّاه نفس التنظيم.

