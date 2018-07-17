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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 160 لفافة مواد مخدرة في مطروح

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:20 ص
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
ايمن محمود
تمكنت قوات الأمن بمطروح من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها.

تلقي اللواء هشام نصر– مساعد وزير الداخلية – مدير أمن مطروح أخطارا من قسم شرطة العلمين بضبط كلا من حسن – م – ا 20 سنة عاطل مقيم القاهرة وطارق – ع – ف 23 سنة عاطل – مقيم القاهرة وبحوزتهما (160) لفافة بداخلها ماده الاستروكس المخدره وزنت حوالي (200 جرام تقريبا ) بقصد الاتجار .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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