ضبط عاطلين بحوزتهما 160 لفافة مواد مخدرة في مطروح

تمكنت قوات الأمن بمطروح من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها.



تلقي اللواء هشام نصر– مساعد وزير الداخلية – مدير أمن مطروح أخطارا من قسم شرطة العلمين بضبط كلا من حسن – م – ا 20 سنة عاطل مقيم القاهرة وطارق – ع – ف 23 سنة عاطل – مقيم القاهرة وبحوزتهما (160) لفافة بداخلها ماده الاستروكس المخدره وزنت حوالي (200 جرام تقريبا ) بقصد الاتجار .



تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.