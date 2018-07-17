التصريح بدفن طفل صدمته سيارة بالفيوم

قررت النيابه العامة، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعة بالفيوم أثناء عبوره الطريق، بعد أن صدمته سيارة مسرعة مجهولة وفر قائدها هاربا.



تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم بالحادث.



تبين من التحقيقات اصطدام سيارة مجهولة ، فر قائدها بها هاربا فور وقوع وقع الحادث، بالطفل "اسلام ايمن سيد 12سنه، ومقيم عزبة محمود ـ هوارة المقطع ـ دائرة المركز حال عبوره الطريق ، مما أدى لحدوث إصابته ووفاته .بطريق القاهرة - اسيوط الصحراوى الغربى ـ دائرة المركز.



وبسؤال والد الطفل المتوفى ، أيد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحادث ، كما كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط السيارة وقائدها الهارب.



تحرر المحضر رقم 4528 / 2018 إدارى مركز شرطة الفيوم.