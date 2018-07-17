وكيل الأمن القومي بالبرلمان يرد على مهاجمي قانون منح الجنسية

أوضح يحيى الكدواني وكيل الأمن القومي بالبرلمان، حقيقة ما تردد عن موافقة البرلمان على بيع الجنسية مقابل وديعة، وانتقادات التفريط في الجنسية المصرية مقابل أموال.



وأكد الكدواني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن القانون ينص على أن الأجنبي من حقه أن يقدم وديعة للدولة بقيمة 7 ملايين جنيه، مقابل إقامته لمدة 5 سنوات، وعند انتهاء الخمس سنوات، لو عايز بعد نهاية الخمس سنوات الحصول على الجنسية المصرية يتقدم بطلب للحصول عليها ويقوم وزير الداخلية بمنحه الجنسية وتذهب أمواله كوديعة في الميزانية العام للدولة، وإذا لم يرغب فسيسترد أمواله التي دفعها عند بداية إقامته".