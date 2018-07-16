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وزير خارجية تونس يشيد بنجاحات حفتر في محاربة الإرهاب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:58 م
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي
أش أ
أشاد وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي بالنجاحات التي حققها المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب في درنة وفي إنهاء أزمة الهلال النفطي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الجهيناوي إلى ليبيا اليوم الاثنين للتشاور مع مختلف الأطراف الليبية.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة بعد الزيارتين اللتين قام بهما وزير الشؤون الخارجية إلى كل من طرابلس في 11 يونيو الماضي، ولقائه كلا من رئيس حكومة الوفاق الوطني ورئيس المجلس الأعلى للدولة ووزير الخارجية الليبي، وإلى طبرق في 26 من نفس الشهر التي التقى خلالها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وأكد الوزير تطلع تونس إلى عودة الاستقرار والأمن إلى ليبيا في أقرب الأوقات، واستعدادها لوضع كل خبراتها على ذمة الأشقاء الليبيين لتسريع الإعداد للانتخابات القادمة، معبرا عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم واعتماد الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي توافقي وشامل للأزمة في بلادهم.

وأثار الوزير قضية اختفاء الصحفيين التونسيين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، مطالبا بمساعدة المشير خليفة حفتر للبت في مصيرهما.

من جهته نوه المُشير خليفة حفتر بوقوف تونس إلى جانب الشعب الليبي وبالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي للدفع باتجاه إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا تحظى بإجماع مختلف الأطراف الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية، مؤكدا التزامه بالحل السياسي وانخراطه في تنفيذ مخرجات اجتماع باريس يوم 29 مايو الماضي .

وأجرى خميس الجهيناوي محادثات مع وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة في طرابلس، خصصت لمتابعة توصيات اللجنة التحضيرية المشتركة التونسية الليبية للجنة العليا بين البلدين المنعقدة بتونس في 5 يوليو الجاري على مستوى وزيري خارجية البلدين، وإرسال وفد رفيع المستوى إلى طرابلس خلال النصف الثاني من شهر يوليو لبحث سبل تنشيط التبادل التجاري واستئناف العمل بالاتفاقات المبرمة بين البلدين قبل عام 2011، والنظر في سبل تجاوز الاشكاليات التي تطرأ على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين، كما تطرق اللقاء إلى آخر مستجدّات المسار السياسي في ليبيا.

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