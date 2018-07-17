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باحث: قمة واشنطن وموسكو تاريخية.. وترامب أضاع فرصة كبيرة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:55 ص
بوتين وترامب
بوتين وترامب
قال هشام الغنام الباحث السياسي في جامعة اكستر، إن القمة التى حدثت اليوم بين موسكو وواشنطن من أهم القمم التى حدث فى هذا العام، مشيرًا إلى أن بوتين انتصر وحقق ما كان يريده، وقال أنا أتصور أن الرئيس الروسي لم يكن يتوقع أن تكون القمة بهذا الشكل وودية بهذة الصورة.

وأضاف الغنام، عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أضاع فرصة كبيرة لتبرئة ساحته اليوم وقد يواجه عاصفة أمريكية داخلية لاحقًا بسبب اليوم.

وأوضح أن الأوربيين أكثر الأطراف قلقًا بمن القمة الروسية الأمريكية، وأنهم أخذوا الحيطة والحذر لكن الآن بعد لقاء بوتين.

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