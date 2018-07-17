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حوادث

ضبط 529 مخالفة مرورية في مرسى مطروح

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:01 ص
حملة مرورية
حملة مرورية
ايمن محمود
شنت الأجهزة الأمنية بمطروح، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية بالمحافظة.

وقال العميد أحمد السنطاوي، مدير مرور مطروح، إن الحملات أسفرت عن ضبط 529 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح الفوري فى 78 غرامة فورية.

وأوضح أن المخالفات المرورية عبارة عن سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ وقيادة سيارة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان ومخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل ومخالفة تجاوز السرعات المقررة وتعطيل حركة المرور، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل والسير برخصة تسيير منتهية.

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