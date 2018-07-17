دبلوماسي عن لقاء بوتين وترامب: الحرب الباردة مازالت مستمرة

قال السفير رضا أحمد شحاتة، سفير مصر الأسبق في موسكو، إن علاقة روسيا بأمريكا علاقة حركة صاعدة هابطة منذ التسعينات، مشيرًا إلى أن الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة ما زالت مستمرة حتى الآن.



وأضاف شحاتة، عبر الفقرة الاخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن هذه الفترة طرقت العديد من الأبواب فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى ولايته الرابعة، له مراحل عديدة مع رؤساء أمريكيين سابقين، وتخطي مراحل عديدة فى أوربا الغربية، ولكنه شاهد ظاهرة مهمة جدًا أن الاتحاد الغربي أو الناتو بمنظومتها الدفاعية، أقترب كثيرا من الحدود الروسية فى شرقها فأصبح يدرك أن الأمن القومي الروسي فى خطر، من هنا كانت ردود فعل السياسة الروسية، ومن هنا نستطيع قراءة السياسة الروسية الخارجية للرئيس السابق أوباما والرؤساء الأمريكيين السابقين.



وأوضحت، أن الرئيس الروسي بوتين يحاول أن يستعيد لرسيا مكانتها الخارجية ودعائم الأمن القومي الروسي، وهذا هو مفتاح قراءة السياسة الروسية، قائلا: "أستطيع أن أجزم هذا هو مفتاح قراءة اللقاء الحالى مع الرئيس ترامب فى روسيا".



وأشار إلى أننا لا نستطيع أن نقول أن اللقاء بين الرئيس الروسي والأمريكي يختلق أفاق جديدة ولكن نستطيع أن نقول أنه يحرك قضايا صعبة وعسيرة سواء على الصعيد العالمى أو على الشرق الأوسط التى تنظر تحريك المياه الراكدة بها فى الملفات الساخنة.

