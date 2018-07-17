الأهلي والتنمية الصيني يوقعان اتفاقية تحالف مصرفي صيني – عربي

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تحالف مع بنك التنمية الصيني وبنك أبو ظبي الأول وفرنسبنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE والذي يعد تحالفا مصرفيا صينيا – عربيا.



أقيمت الاحتفاليه بالمركز الرئيسي لبنك التنمية الصيني بالعاصمة الصينية بكين بحضور وفود البنوك المشاركة، حيث ترأس وفد البنك الاهلي المصري يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك وضم الوفد كل من غادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية وهشام السفطي رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك .



وحسب بيان للبنك - قالت غادة البيلي أنه تم إنعقاد الاجتماع التأسيسي الذي تم خلاله التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا التحالف من قبل البنوك المؤسسة حيث يأتي تأسيس هذا التحالف بناء على مبادرة قدمها بنك التنمية الصيني لتكوين كيان يضمه وبعض البنوك العربية بهدف تعزيز التعاون بينهم في العديد من المجالات الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتطوير الصناعة وذلك عن طريق مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتقديم التمويل اللازم للمشروعات الكبرى بالدول المشاركة.



وأضافت أن الاهتمام بتكوين هذا التحالف يأتي في ضوء الشراكة الأساسية للدول العربية مع الصين في نطاق "مبادرة حزام واحد – طريق واحد" والمردود الإيجابي المتوقع أن يعود على تلك المبادرة نتيجة تكوين هذا التحالف وكذا المساهمة الإيجابية في تنمية اقتصاد الدول الأعضاء في التحالف الذي سينعكس بشكل ايجابي واضح على تلك المبادرة .



وقال يحيي أبو الفتوح في كلمته على هامش توقيع الاتفاقية أن تأسيس هذا التحالف يمثل مرحلة جديدة في العلاقات التي تربط بين بنك التنمية الصيني والبنوك العربية والتي ستدفع قدمًا وبكفاءة مبادرة (One Belt One Road) ، مشيرا إلى إن تواجد البنك الأهلي المصري بدولة الصين يمتد منذ عام ١٩٩٩ حيث بدأ نشاطه في صورة مكتب تمثيل الأمر الذي جعله أول بنك مصري إفريقي يتواجد بدولة الصين وقد جاء هذا القرار حينذاك إستنادًا على العلاقات السياسية والإقتصادية التاريخية بين كل من الصين ومصر ، وكذا رؤية إدارة البنك المبكرة للدور المحوري لدولة الصين في الاقتصاد العالمي.



وأضاف أنه بعد 8 سنوات من النجاحات المستمرة التي حققها مكتب تمثيل البنك في شنغهاي والتي تزامنت مع الازدياد المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين ولقناعة البنك بأهمية تعظيم دوره في السوق الصينية قام في عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمال مصرفية متنوعة ليقوم بدور هام ومحوري في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.



وتابع أنه في أواخر عام 2017 حصل على ترخيص للتعامل بالعملة المحلية الأمر الذي سيساهم في دعم دور البنك الأهلي كمؤثر رئيسي في تيسير الأنشطة التجارية بين الصين ومصر من ناحية وبين الصين والدول العربية والافريقية، من ناحية أخرى كما سيسمح للبنك الأهلي القيام بدور أكثر فاعلية في مبادرة طريق الحرير، مؤكدا على الروابط القوية والشراكة المثمرة بين البنك الاهلي المصري وبنك التنمية الصيني والتي يعود تاريخها إلى عام ٢٠١٢ وما كان لها من مردود إيجابي للمؤسستين بصفة خاصة وعلى الدولتين بشكل عام.



واختتم أبو الفتوح كلمته بتقديم الشكر والتقدير لبنك التنمية الصيني على تلك المبادرة الهامة متمنيًا له وللبنوك المشاركة النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التحالف.