شوبير: الفنكوش كلمة السر في اختيار خليفة كوبر.. فيديو

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن المسؤولين عن منتخب مصر راهنوا على الوقت لنسيان الإخفاق فى مونديال روسيا، مشيرا لى أنهم فازوا برهانهم.



وأضاف شوبير خلال برنامجه التلفزيوني "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد"، أن ما حدث فى روسيا سيمر دون حساب ولن يتم التعلم منه ووضع خطة قوية للإعداد للمونديال القادم.



وأشار شوبير إلى أننا لا نعلم حتى الآن من هو خليفة كوبر فى قيادة المنتخب ويتم طرح أسماء وهمية وطرح جدل حولها وهى غير موجودة من الأساس متبعين طريقة الفنكوش.



وأوضح شوبير أنه لم يتم وضع خطة واضحة او أسس اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب حتى الآن بالرغم من بحثنا عن الفوز بلقب أمم إفريقيا بعد عامين من الآن.