تعرف على آليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. فيديو

قال عبد المنعم عثمان، مدير إدارة المواصفات الفنية بالشركة القابضة للغاز الطبيعي، إن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ممتدة في كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة تبذل مجهوداتها لتوزيع تلك الخدمة على المنازل.



وأضاف عثمان في حواره في برنامج " الحياة في مصر " المذاع على قناة " الحياة"، أنه تم إدخال الغاز الطبيعي في محافظة كفر الشيخ منذ عام 2001، وتم إيصال الغاز لـ 93 ألف و400 عميل حتى الآن.



وناشد عثمان المواطنين، بالتوجه إلى مقرات الشركة القابضة في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل التقديم على طلب إدخال الغاز من أجل الإستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة للمواطنين.



وتابع: "تكلفة إدخال الخدمة في المنازل تختلف من عقار لآخر وفقا لطول المواسير التي تدخل المنزل، وإدراك الطلب ضمن مشروع متكامل يحتوي على عدد كبير من طلبات التعاقد أم طلب تعاقد فردي".



وأردف:" يتم توصيل الغاز للعميل عقب التعاقد بثلاثة أشهر بحد أقصى".

