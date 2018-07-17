يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير صدور دجاج بحشوة الهوت دوج بشكل جديد.



المقادير:



صدور دجاج - جبنة شيدر - مستردة - هوت دوج - بصل - ثوم - كزبرة خضراء - جبنة مبشورة - أعشاب - ملح وفلفل - بطاطس - ديمي جلاس - زيت دقيق - بصل بودرة - ثوم بودرة - كركم - شطة - زنجبيل بودرة.



طريقة التحضير :



* تقطع صدور الدجاج شرائح وتفرد بمطرقة لحم وتعفر بالدقيق وتتبل بملح وفلفل



* يفرم باستخدام كبة كهربائية البصل والثوم وكزبرة خضراء ونصف كمية الهوت دوج



* يشوح الخليط في طاسة ساخنة مع زيت ثم يرفع ويترك ليبرد



* تضاف الجبنة المبشورة إلى الخليط



* توضع مستردة على شرائح الدجاج وعليها الحشو المفروم ثم تلف على شكل رول مع إضافة الهوت دوج



* توضع في صينية مدهونة بالزيت وتوضع عليها بطاطس ودجز حسب الرغبة



* تدخل فرن ساخن حتى تحمر الدجاج



* يذاب الديمي جلاس في ماء ساخن ثم يضاف إلى الطاسة ويترك ليغلي حتى تتجانس المكونات



* تسلق البطاطس أصابع ثم تتبل بملح وفلفل وكركم وشطة وزنجبيل مع ثوم بودرة وبصل بودرة ودقيق ثم تحمر في زيت غزير حتى تصل إلى اللون الذهبي



* تقدم ساخنة لفائف الدجاج بالهوت دوج مع صوص الديمى جلاس والبطاطس بالهنا