يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير صدور دجاج بحشوة الهوت دوج بشكل جديد.
المقادير:
صدور دجاج - جبنة شيدر - مستردة - هوت دوج - بصل - ثوم - كزبرة خضراء - جبنة مبشورة - أعشاب - ملح وفلفل - بطاطس - ديمي جلاس - زيت دقيق - بصل بودرة - ثوم بودرة - كركم - شطة - زنجبيل بودرة.
طريقة التحضير :
* تقطع صدور الدجاج شرائح وتفرد بمطرقة لحم وتعفر بالدقيق وتتبل بملح وفلفل
* يفرم باستخدام كبة كهربائية البصل والثوم وكزبرة خضراء ونصف كمية الهوت دوج
* يشوح الخليط في طاسة ساخنة مع زيت ثم يرفع ويترك ليبرد
* تضاف الجبنة المبشورة إلى الخليط
* توضع مستردة على شرائح الدجاج وعليها الحشو المفروم ثم تلف على شكل رول مع إضافة الهوت دوج
* توضع في صينية مدهونة بالزيت وتوضع عليها بطاطس ودجز حسب الرغبة
* تدخل فرن ساخن حتى تحمر الدجاج
* يذاب الديمي جلاس في ماء ساخن ثم يضاف إلى الطاسة ويترك ليغلي حتى تتجانس المكونات
* تسلق البطاطس أصابع ثم تتبل بملح وفلفل وكركم وشطة وزنجبيل مع ثوم بودرة وبصل بودرة ودقيق ثم تحمر في زيت غزير حتى تصل إلى اللون الذهبي
* تقدم ساخنة لفائف الدجاج بالهوت دوج مع صوص الديمى جلاس والبطاطس بالهنا
المقادير:
صدور دجاج - جبنة شيدر - مستردة - هوت دوج - بصل - ثوم - كزبرة خضراء - جبنة مبشورة - أعشاب - ملح وفلفل - بطاطس - ديمي جلاس - زيت دقيق - بصل بودرة - ثوم بودرة - كركم - شطة - زنجبيل بودرة.
طريقة التحضير :
* تقطع صدور الدجاج شرائح وتفرد بمطرقة لحم وتعفر بالدقيق وتتبل بملح وفلفل
* يفرم باستخدام كبة كهربائية البصل والثوم وكزبرة خضراء ونصف كمية الهوت دوج
* يشوح الخليط في طاسة ساخنة مع زيت ثم يرفع ويترك ليبرد
* تضاف الجبنة المبشورة إلى الخليط
* توضع مستردة على شرائح الدجاج وعليها الحشو المفروم ثم تلف على شكل رول مع إضافة الهوت دوج
* توضع في صينية مدهونة بالزيت وتوضع عليها بطاطس ودجز حسب الرغبة
* تدخل فرن ساخن حتى تحمر الدجاج
* يذاب الديمي جلاس في ماء ساخن ثم يضاف إلى الطاسة ويترك ليغلي حتى تتجانس المكونات
* تسلق البطاطس أصابع ثم تتبل بملح وفلفل وكركم وشطة وزنجبيل مع ثوم بودرة وبصل بودرة ودقيق ثم تحمر في زيت غزير حتى تصل إلى اللون الذهبي
* تقدم ساخنة لفائف الدجاج بالهوت دوج مع صوص الديمى جلاس والبطاطس بالهنا