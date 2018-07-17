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مرأة

طريقة تحضير صدور دجاج بحشوة الهوت دوج

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير صدور دجاج بحشوة الهوت دوج بشكل جديد.

المقادير:

صدور دجاج - جبنة شيدر - مستردة - هوت دوج - بصل - ثوم - كزبرة خضراء - جبنة مبشورة - أعشاب - ملح وفلفل - بطاطس - ديمي جلاس - زيت دقيق - بصل بودرة - ثوم بودرة - كركم - شطة - زنجبيل بودرة.

طريقة التحضير :

* تقطع صدور الدجاج شرائح وتفرد بمطرقة لحم وتعفر بالدقيق وتتبل بملح وفلفل

* يفرم باستخدام كبة كهربائية البصل والثوم وكزبرة خضراء ونصف كمية الهوت دوج

* يشوح الخليط في طاسة ساخنة مع زيت ثم يرفع ويترك ليبرد

* تضاف الجبنة المبشورة إلى الخليط

* توضع مستردة على شرائح الدجاج وعليها الحشو المفروم ثم تلف على شكل رول مع إضافة الهوت دوج

* توضع في صينية مدهونة بالزيت وتوضع عليها بطاطس ودجز حسب الرغبة

* تدخل فرن ساخن حتى تحمر الدجاج

* يذاب الديمي جلاس في ماء ساخن ثم يضاف إلى الطاسة ويترك ليغلي حتى تتجانس المكونات

* تسلق البطاطس أصابع ثم تتبل بملح وفلفل وكركم وشطة وزنجبيل مع ثوم بودرة وبصل بودرة ودقيق ثم تحمر في زيت غزير حتى تصل إلى اللون الذهبي

* تقدم ساخنة لفائف الدجاج بالهوت دوج مع صوص الديمى جلاس والبطاطس بالهنا

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