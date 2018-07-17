أسما روؤف: يجب عدم نشر الحياة الأسرية على التواصل الاجتماعي

قالت أسما رؤوف المرشدة السياحية، إن أي حرية في عصر السوشيال ميديا لا بد أن يكون لها حدود، مشيرة إلى أن مستخدم وسائل التواصل الإجتماعي لابد أن يتجنب نشر كل ما يمس حياته الشخصية على تلك المواقع.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي «خيري رمضان» في برنامج «مصر النهاردة»، على الفضائية «الأولى»، أنه رغم ما حققته من شهرة على التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية نظرا لما تقدمه من محتوى على تلك المواقع من محتوى يهم العديد من المستخدمين والترويج للسياحة في مصر، إلا أنها لم تتحدث نهائيا عن أسرتها أو عن حياتها الشخصية.



واوضحت أن كل شخص يستخدم وسائل التواصل الإجتماعي لابد أن يحتفظ بقدر كبير لنفسه بالخصوصية وألا يجعل حياته الشخصية معلومة لجميع متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.