المالية: ميزانية تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل جاهزة.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عدم جاهزية متطلبات تطبيق التأمين الصحى هى سبب تأجيل التنفيذ حتى الآن.



وأضاف محمد معيط ، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتى» عبر قناة «صدى البلد»،:"عدم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لربط عناصر التأمين الصحى من أسباب التأجيل".



وأكد وزير المالية أن ميزانية تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل جاهزة، مضيفا:" نجهز حاليا لتطبيق منظومة التأمين الصحى بجودة عالية وكذلك تدريب الأطقم الطبية عليها".