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المالية: ميزانية تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل جاهزة.. فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:25 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عدم جاهزية متطلبات تطبيق التأمين الصحى هى سبب تأجيل التنفيذ حتى الآن.

وأضاف محمد معيط ، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتى» عبر قناة «صدى البلد»،:"عدم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لربط عناصر التأمين الصحى من أسباب التأجيل".

وأكد وزير المالية أن ميزانية تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل جاهزة، مضيفا:" نجهز حاليا لتطبيق منظومة التأمين الصحى بجودة عالية وكذلك تدريب الأطقم الطبية عليها".

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