الأدوات المنزلية تقدم مقترحات لتنشيط السوق

اقترح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، عدة حلول لتنشيط السوق الحركة التجارية من بينها إعادة النظر في طريقة التسجيل طبقا للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ الخاص بالمصانع الموردة لمصر، وفي قرار ترخيص المخازن، والزام التجار بجود مخزن بمواصفات خاصة للتخزين.



وأضاف " الطحاوي" في تصريحات اليوم، أنه ينبغي العمل علي تخفيض الضرائب والجمارك بنسبة ١٠% شرط تسجيل عدد معين من العاملين في التأمينات الاجتماعية وإعادة النظر في قرار ٩٩١لعام ٢٠١٥م الخاص ب الفحص المسبق، وما ينتج عنه من أعباء يتم إضافتها علي التكلفة النهائية للسلعة.



وشدد علي ضرورة احتساب الدولار الجمركي بسعر ١٢جنيها علي المعدات ومستلزمات الإنتاج، و قيمة مضافة ٢.٥% علي مستلزمات الانتاج واستردادها عند التصدير، و زيادة مرتبات العاملين بالدولة وربطها بالإنتاج لزيادة القوة الشرائية، بجانب التحصيل للضرائب المستحقة للدولة من كبار المستثمرين في التجارة والصناعة، وعمل تسهيلات كبيرة لأي شخص مسجل وعليه تقديرات ضرائب بأن يتم تخفيض المستحق شريطة الدفع المسبق.



وأوضح الطحاوي، أن هذه المقترحات ستؤدي لتنشيط الأسواق، خاصة أن حالة الركود وارتفاع الأسعار أصبحت خطرا يخيم علي المشهد العام، وينذر بعواقب وخيمة من تسريح عمالة وعدم قدرة البعض علي سداد الالتزامات.