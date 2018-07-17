مسئول بـ العلمين الجديدة: مراكز تحكم بأنظمة مرافق المدينة

قال مسؤول قطاع الكهرباء والاتصالات بمدينة العلمين الجديدة عبدالحميد مغاربة، إنهم يستخدمون أعلى تكنولوجيا في شبكات البنية الأساسية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الشبكات الخارجية جميعها فايبر بلاس، بحيث يستطيع المواطن العادي فى أى مكان من خلالها الحصول على المعلومات بطريقة سهلة جدًا.



وأضاف خلال حديثه لبرنامج ساعة من مصر الذي يذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي محمد المغربي، أن المدينة مغطاة بالكامل بكاميرات مراقبة، وبها مراكز تحكم بأنظمة المرافق كالمياه والكهرباء والصرف.



وأوضح، أن هناك أبراج هوائية تتعامل بالنظام اللاسلكى، لتغطية المدينة من الناحية الامنية والاعلانات كلها، مشيرًا إلى أن هناك غرفة كنترول تتحكم فى هذه الأنظمة.