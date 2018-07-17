حلمى طولان: مونديال روسيا أقوى كأس عالم شاهدته.. فيديو

أكد حلمى طولان مدرب الزمالك السابق ان مونديال روسيا الذي انتهى بتتويج منتخب فرنسا باللقب من أقوى البطولات التي شاهدها خلال الفترة الاخيرة، خاصة أداء منتخبي بلجيكا وكرواتيا.



وأضاف طولان خلال لقائه فى برنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد"، ان خروج القوى العظمى مثل المانيا و البرازيل و الأرجنتين و ظهور منتخب فرنسا للشباب و منتخبات بلجيكا وكرواتيا الاقوياء أعطى للبطولة متعة خاصة .



واشار طولان الى ان تقدم العلم و الاهتمام بالرياضة غير موازين الكرة فى المونديال وكان هناك اكثر من نهائى مبكر فى البطولة مثل مباراة بلجيكا وفرنسا وبلجيكا والبرازيل وكرواتيا وانجلترا التى كانت مباريات ممتعة للغاية.



وأوضح طولان ان مواجهة فرنسا وبلجيكا فى نصف النهائى هي التي حرمت بلجيكا من بلوغ النهائي، مؤكدا ان الثلاث فرق الاولى استحقوا المكانة التي وصلوا اليها فى المونديال.