شوبير: رونالدو لاعب متواضع.. وغير راض عن انتقاله لليوفنتوس

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن كريستيانو رونالدو، تعامل بذكاء مع جمهور يوفنتوس، بعد وصوله إلى إيطاليا، والتقط معهم عددا من الصور.



وأضاف شوبير خلال برنامج مع شوبير على قناة صدى البلد: «رونالدو لاعب متواضع وذكي، وأنا أحب اللاعب الذكي، لكني غير راضي على انتقاله لليوفي.. رونالدو بلغ 33عامًا، والتحدي أمامه صعب جدا بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع ريال مدريد»، مشيرا إلى أن نادي يوفنتوس تعاقد مع رونالدو لمدة 4 سنوات براتب سنوي 30 مليون يورو.



وتساءل شوبير «هل سينجح رونالدو في هذه المهمة الصعبة أم لا؟»، مؤكدا أن رونالدو خصع للفحص الطبي مثل أي لاعب معلقًا: «هناك أسس وثوابت لا تتعلق بكونه أحسن لاعب في العالم»، لافتا إلى أن المتجر الرسمي لليوفي أعلن بيع 560 ألف قميص لرونالدو بعد 48 ساعة من إعلان الصفقة بقيمة 55 مليون يورو.