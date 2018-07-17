ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شوبير: رونالدو لاعب متواضع.. وغير راض عن انتقاله لليوفنتوس

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
محمد سمير
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن كريستيانو رونالدو، تعامل بذكاء مع جمهور يوفنتوس، بعد وصوله إلى إيطاليا، والتقط معهم عددا من الصور.

وأضاف شوبير خلال برنامج مع شوبير على قناة صدى البلد: «رونالدو لاعب متواضع وذكي، وأنا أحب اللاعب الذكي، لكني غير راضي على انتقاله لليوفي.. رونالدو بلغ 33عامًا، والتحدي أمامه صعب جدا بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع ريال مدريد»، مشيرا إلى أن نادي يوفنتوس تعاقد مع رونالدو لمدة 4 سنوات براتب سنوي 30 مليون يورو.

وتساءل شوبير «هل سينجح رونالدو في هذه المهمة الصعبة أم لا؟»، مؤكدا أن رونالدو خصع للفحص الطبي مثل أي لاعب معلقًا: «هناك أسس وثوابت لا تتعلق بكونه أحسن لاعب في العالم»، لافتا إلى أن المتجر الرسمي لليوفي أعلن بيع 560 ألف قميص لرونالدو بعد 48 ساعة من إعلان الصفقة بقيمة 55 مليون يورو.

ترشيحاتنا

قرار عاجل من ترامب بعد انتقادات لقمته مع بوتين في هلسنكي

شوبير: رونالدو لاعب متواضع.. وغير راض عن انتقاله لليوفنتوس

معز مسعود يرد على منتقدى زواجه من شيرى عادل

قطر تكشف عن جشعها وترفع أسعار تذاكر الطيران قبل مونديال 2022

كارتيرون يكشف أسباب تتويج فرنسا بكأس العالم

شوبير: انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس صفقة تجارية بحتة.. فيديو

كبير أساقفة كانتربري يستقبل الإمام الأكبر لدى وصوله قصر لامبث

هكذا تفادى ترامب إهانة بوتين له خلال لقائهما بهلسنكي

أمين الفتوى: الوضوء داخل الحمام غير جائز في حالة واحدة.. فيديو

وزير المالية: تعرضنا لضغوط شديدة لإعلان إفلاس مصر

خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة المصري ورؤساء الأندية

فيديو جراف.. معلومات لا تعرفها عن جريزمان نجم منتخب فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

فيديو

عماد متعب يكشف موقفه من الانتقال إلى الزمالك.. فيديو
عماد متعب يكشف كواليس آخر عامين له داخل الأهلي.. فيديو
عماد متعب: انتظرت الاهلى كثيرا وعودتى أصبحت مستحيلة.. فيديو
شوبير: رونالدو لاعب متواضع.. وغير راض عن انتقاله لليوفنتوس
طريقة جديدة لتحضير الشيش طاووق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟