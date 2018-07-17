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مرأة

خرافات حول تقليل الوزن بهذه المشروبات

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:13 ص
مشروبت لا تساهم في
مشروبت لا تساهم في إنقاص الوزن
آية التيجي
قالت الدكتورة هدير احمد جميل اخصائي التغذية العلاجية أن هناك العديد من المشروبات التي يعتقد فيها البعض بشكل خاطئ بأنها تقلل الوزن، ويمكنها نسف الدهون، وما هي إلا معتقدات خاطئة ليس لها أساس من الصحة، لذا كشفت عبر صدى البلد عن تلك المشروبات التى تحوم حولها تلك الأكاذيب أبرزها:

1- الزنجبيل مع القرفة:
وهما من المشروبات التي عليها الكثير من الإشاعات بأنها يمكن أن تقلل من الوزن بشكل كبير، وعلى اللعكس فهما لا يمتان بصلة لفقدان الوزن على الإطلاق، وعلى المدى البعيد يمكن أن يتسبب في مشاكل جسيمة منها، التجلط الدموي على المدى الطويل.

3- القهوة الخضراء:
تعد القهوة الخضراء من أنواع المشروبات المفيدة جدا لجسم الإنسان، وذلك لما تحملة من مضادات الأكسدة، ولكنها لا يمكنها أن تقلل من الوزن على الإطلاق.

3- النسكافية والقهوة السوداء:
هناك العديد من المعتقدات الخاطئة حول تناول هذه المشروبات والإحساس بالشبع، وهو ما يحدث بالفعل، ولكن ليس بهدف تقليل الوزن، لأنها تحتوي على الدهون المشبعة، وهو ما يجعلك تشعرين بالجوع الشديد بعد ذهاب مفعولها، والتسبب في زيادة الوزن بسبب تناولها.

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