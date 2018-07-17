اليوم.. مصر تعرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية في الأمم المتحدة

تستعرض هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة، خلال تمثيلها لمصر المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة المقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.



ومن المقرر خلال الجلسة أن يتم عرض فيديو قصير عقب استعراض التقرير الطوعي، لتسليط الضوء على ما حققته مصر من انجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وما يتم من تطوير في منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي.



كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قادت عملية إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2018 بالتنسيق مع الجهات والوزارات الحكومية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تمت عملية التحضير والإعداد من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2017، وفريق عمل إعداد التقرير والمكون من وزارات الخارجية، التضامن الاجتماعي، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وينقسم محتوى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 الذى تعرضه غدا الدكتورة هالة السعيد، إلى البيئة السياسية التمكينية والتى تضم الإطار الحاكم بما يشمله من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ودستور عام 2014، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويشتمل علي استراتيجيات الوزاررات والجهات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا عملية تحديث استراتيجية التنمية المستدامة والتى تتم بمشاركة مجتمعية واسعة.



كما يحتوى التقرير علي مبدأ شامل وهو "عدم ترك أحد" والذى ينقسم إلى برامج الحماية الاجتماعية، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، تمكين المرأة والشباب، ويتناول كذلك تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 شرح لآلية المتابعة والتقييم والتى تضم المنظومة الالكترونية لإعداد الخطة والمتابعة، والتحول من موازنة البنود لموازنة البرامج والأداء، ووحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



أما فيما يخص الاصلاحات الجريئة التى قامت بها مصر في مواجهة التحديات، فيتناول التقرير الطوعي برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والاجراءات السياسية التى اتخذتها البلاد نحو تحرير سعر الصرف، وكذلك برنامج ترشيد الدعم، وما تبع ذلك من تحقيق المؤشرات الاقتصادية الايجابية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني .

