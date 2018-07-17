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خبيرة اتيكيت تشرح طرق التعامل الراقي مع الموبايل.. فيديو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
قالت خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، إن استخدام الهاتف المحمول لابد أن يصحبه تعلم فن الاتيكيت لكيفية التعامل مع الهاتف المحمول خلال المواقف المختلفة، ولابد من جعل الهاتف المحمول في وضع صامت خلال الاجتماعات وإلقاء المحاضرات وخلال تناول الطعام مع الأصدقاء.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي «خيري رمضان» في برنامج «مصر النهاردة»، المذاع على الفضائية «الأولى»، أن من الخطأ والمخالف للاتيكيت استخدام الموبايل وخاصة ألعاب الموبايل خلال الاجتماعات لما يظهره من عدم الإصغاء للمتحدث، مشيرة إلى أن فن الاتيكيت يقتضي التقدير والإحترام خاصة في دعوة الأفراح لأنه من غير اللائق دعوة أحد الأشخاص المقربين برسالة الهاتف فقط فلابد من المرور عليه وتسليم الدعوة يدا بيد.

واوضحت أنه في حال تلقي المستلم رسالة عبر الهاتف المحمول لابد أن يرد عليه المستلم تقديرا للمرسل وحرصا على استمرار الود.

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