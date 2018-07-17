التربية والتعليم توضح حقيقة تحويل مدارس المتفوقين إلى اليابانية

نفى الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، صحة الخبر الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الذي أشاع كذبًا أن الوزارة تخطط لإلغاء مدارس المتفوقين وتحويل هذه المدارس إلى مدارس مصرية يابانية.



قال خيري لـ صدى البلد إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ، وأنه مجرد شائعة غير منطقية هدفها اثارة البلبلة في الشارع المصري ، بالتزامن مع قيام وزارة التربية والتعليم بإتخاذ خطوات جادة على طريق تطوير التعليم في مصر.



وأضاف خيري أن الوزارة تهيب بالمواطنين عدم تصديق أي أخبار أو معلومات أو تصريحات تخص الوزارة ، إلا من خلال القنوات الشرعية الممثلة في:



• الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم http://www.moe.gov.eg/

• الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي facebook

https://ar-ar.facebook.com/egypt.moe

• البيانات والتصريحات الإعلامية الصادرة من المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

