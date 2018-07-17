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ضبط 4 آلاف رغيف مدعم و240 زجاجة زيت مهربة للسوق السوداء بدمنهور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:35 ص
ضبط 4 الألف رغيف
ضبط 4 الألف رغيف خبز في السوق السوداء - صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
شنت ادارة تموين مركز دمنهور بالبحيرة حملة تموينية  للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة والتصدى لتجار السوق السوداء، أسفرت عن ضبط 20  كرتونة زيت طعام مدعم (240  زجاجة) بحوزة شخص محمله علي تروسيكل وبعد مطاردته تم التمكن من ضبطه.

وضبط تروسيكل آخر وبحوزته  50  بطاقه تموينية و1000  رغيف بلدي مدعم يقوم بالإتجار بها خارج منظومة المخابز، وضبط سيارة نصف نقل محملة بـ3000  رغيف بلدي مدعم في طريقها للتهريب الي السوق السوداء لبيعها للمطاعم.

وفى مجال الرقابة على المخابز المدعمة تم  ضبط 4  مخابز بلديه تنتج الخبز المدعم ناقص الاوزان القانونية، وضبط مخبز بلدي مدعم يقوم بانتاج الخبز في غير مواعيد العمل الرسميه للهروب من الرقابه علي الانتاج وللقيام بتهريب الخبز باستخدام التكاتك والتروسيكلات مما أدى  لعدم حصول المواطنين علي حصصهم من الخبز في المواعيد المعتاده.

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