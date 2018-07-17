اليونيسف تتابع ملف الطفولة والأمومة في دمياط

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة وبرونو مايس ممثل اليونيسف في مصر لمناقشة وضع الطفولة بالمحافظة.



تناول اللقاء انجازات لجان حماية الطفل والمعوقات والخطط المستقبلية لتفعيل هذه اللجان لأهميتها في حماية الأطفال المعرضين للخطر ولرصد أحوال الطفولة بالمحافظة. كما وعد بتذليل العقبات نحو تفعيل عمل هذه اللجان.



أكد الدكتور اسماعيل طه على دعمه الكامل للجان حماية الطفولة بالمحافظة كما تم الاتفاق على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لأعضاء هذه اللجان.



كما أثنت الدكتورة عزة العشماوي على قرارات المحافظ وعلى اهتمامه ودعمه لقضايا الطفولة حيث أن محافظة دمياط من المحافظات التي لها خصوصية نظرا لانها تتضمن عدد كبير من عمالة الأطفال حيث انها تعد من المحافظات الصناعية كما تتضمن الهجرة غير الشرعية ايضا.



ويأتي ذلك تحت مظلة البرنامج المشترك "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.