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اقتصاد

ننشر توصيات اتحاد المحاسبين العرب لتشجيع الاستثمار

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 05:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أوصى اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية، بتطبيق المعايير الدولية لتشجيع الاستثمار وزيادة الشفافية والإفصاح لمساعدة الشركات الدولية علي ضخ استثمارات بمصر والوطن العربي.

جا ذلك علي هامش فاعليات اليوم العلمى الخامس الذي نظمه الاتحاد تحت عنوان" تحديات الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة، بالقاهرة.

وقال الدكتور فريد فوزى نائب رئيس الاتحاد، إنه ينغي تنظيم يوما علميا خلال أكتوبر المقبل لمناقشة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وأضاف أن الهدف من اليوم العلمى هو تطوير وتنمية المعارف والمهارات المهنية والتوسع فى استخدام آليات تكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة فى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فى العالم العربى.

وتابع أنه تم مناقشة خلال اليوم العلمى المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (IFRS 9) وتطبيقاتة فى البنوك والمؤسسات المالية والشركات .

كما ناقش تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى وتطبيقاته فى البنوك والمؤسسات المالية والشركات، وناقش أيضًا المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (IFRS 16) وتطبيقاته فى البنوك والمؤسسات المالية والشركات.

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