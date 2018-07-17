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صدى البلد يرصد كواليس نهاية اليوم الثاني للمصري في المغرب

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:04 ص
رحلة المصري البورسعيدى
رحلة المصري البورسعيدى في المغرب
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
تواصل صدى البلد رصد كواليس رحلة المصري البورسعيدى خلال تواجده بالمغرب لملاقاة نهضة بركان والمحدد لها التاسعة مساء غد الأربعاء.

وأدى الفريق مرانه الأساسي اليوم بشكل تكتيكي بحت، وحاول العميد حسام حسن كثيرًا اخفاء أوراقه التكتيكية خوفًا من ملاحقة أعين الجهاز الفني لنهضة بركان.

من جانبه تفقد مراقب المباراة البوركينابي ياميجو ديفيد ، و الموريتاني عمر مايجا منسق المباراة ملعب السعيدية الذي أدى عليه الفريق مرانه الأساسي ، وحرصا على الاجتماع سريعًا مع أشريف مزروع رئيس البعثة وحسن عمار عضو مجلس الادارة للاطمئنان منهما على كافة الأمور المتعلقة بالفريق.

كما زار مراقب المباراة والمنسق مساء اليوم لمقر اقامة المصري حيث اجتمعوا بمسئولي البعثة لتفقد الفندق وكتابة تقريرهما عنه.

من جانبها اتفقت إدارة البعثة مع طارق بلقاسمي أحد المصورين بالعديد من المواقع الاخبارية المغربية الشهيرة على تغطية أجواء مران المصري ومرافقة البعثة خلال الفترة القادمة.

شاهد مران اليوم عدد من الجمهور المغربي الذين حرصوا كالعادة على التقاط الصور التذكارية مع التوأم حسن عقب المران.

ومن جانبه سابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز محمد شطة للحاق بالمباراة، حيث إن اللاعب يعاني من شد بسيط بالعضلة الأمامية.

وتواجد السفير أشرف حسن نائب القنصل المصري بالعاصمة المغربية الرباط مع البعثة بصفة دائمة ويجري كافة الاتصالات بالجهات المعنية لتسهيل كافة الأمور المتعلقة بالبعثة.

ويقام في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن المدير الفني للمصري، وتديره الاعلامية المغربية هيام بنحمو المنسقة الاعلامية للمباراة.

تقرر انعقاد الاجتماع الفني للمباراة في العاشرة مساء أيضًا بأحد فنادق مدينة السعيدية ويديره الموريتاني عمر مايجا منسق المباراة.

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صدى البلد يرصد كواليس نهاية اليوم الثاني للمصري في المغرب

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