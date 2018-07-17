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مرأة

طريقة غريبة لتعريض الحواجب بديلا للتاتو

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تتسبب حيرة الفتيات فى كيفية إتباع موضة الحواجب بين الرفيعة والعريضة إلى لجوئه إلى طرق أخرى لرسمها مثل الوشم والرسم وغير ذلك.

فإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك استخدام حيلة أكثر بساطة وأقل كلفة. لتعريض الحواجب ولهذه الغاية يكفي أن تلجئي إلى الحليب.

بللي قطعة نظيفة من القطن بالحليب السائل وافركي بها حاجبيك. أتركيهما بعد ذلك لمدة 15 دقيقة فقط ثم اغسليهما بالماء.

كرري هذه الوصفة مرة يوميًا ولا شكّ في أنّك ستحصلين على النتيجة التي تريدين، أي على حاجبين عريضين بطريقة سهلة وبسيطة جدًا.

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