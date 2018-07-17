حلمى طولان يوضح موقفه من خليفة كوبر في منتخب مصر

أكد حلمى طولان مدرب الزمالك السابق أنه يفضل استقدام مدير فنى أجنبى لمنتخب مصر خلفا لهيكتور كوبر المدير الفنى السابق بسبب عدم توافر اسماء مصرية تصلح لقيادة المنتخب الآن .



وأضاف طولان خلال لقائه ببرنامج "مع شوبير" المذاع علي فضائية "صدي البلد" أنه لا يوجد مدرب مصرى الان له تاريخ وخبرات موجود على الساحة الآن غير حسن شحاتة فـ تاريخه معروف للجميع ولا نستطيع التجربة فى المنتخب فهو ليس حقل تجارب .



وأشار طولان الى أن أي مدرب مصرى سيتم تعيينه مديرا فنيا للمنتخب سيظلم بسبب وجودنا فى مرحلة بناء وإعادة هيكلة و تغير فكر لن يستطيع ان يحقق ذلك غير مدير فنى اجنبى.



وأوضح طولان أنه من الصعب جدا وضع مدرب مصرى فى الوقت الحالى بدون خبرات دولية وانجازات و باع كبير فى البطولات القارية والعالمية حتى الانتهاء من مرحلة البناء الحالية .