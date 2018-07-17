بيراميدز يعلن عن ضم مهاجم فلسطيني جديد

أعلنت إدارة نادي «بيراميدز» عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني داني شاهين، لاعب فريق، رودا الهولندي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووقَّع اللاعب على عقد انضمامه الي نادي بيراميدز قبل ساعات قليلة وذلك في جلسة حضرها مع وكيل اعماله.



وتسعى ادارة نادي بيراميدز بقيادة حام البدري واحمد حسن الي تدعيم الفريق بافضل اللاعبين خلال الفترة المقبلة وذلك للمشاركة بقوة بمسابقة الدوري الممتاز.