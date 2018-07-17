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مرأة

تعرفي على أفضل وجبة يمكنك تناولها لتحفيز الولادة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتعرض الكثير من السيدات أحيانا لتأخر موعد الولادة وعدم الشعور بالطلق الطبيعي أثناء الولادة، لذلك تنصح خبيرة التغذية زينب محمد الحوامل المتأخرات فى موعد الولادة بتناول التمر .

قالت زينب محمد لـ صدى البلد، إن التمر يعتبر من أقدم الفواكه على وجه الأرض. وهو ثمرة حلوة الطعم لشجرة النخيل التي ازدهرت زراعتها في الشرق الأوسط طوال آلاف السنين.

وأكدت خبيرة التغذية أن التمر يحتوى على العديد من المركبات والعناصر المهمة لصحة الإنسان عمومًا، والمرأة الحامل خصوصًا. فهو يحتوي على السكر والألياف، التي تمدّ جسم الحامل بالطاقة التي تجعلها قادرة على احتمال الطلق ويعتبر حافز جيد للولادة الطبيعية.

فتناول التمر يساهم في الأيام الأخيرة من الحمل بتمدّد عنق الرحم، فأحيانا تناوله يُغني الأمّ عن الحاجة إلى الطلق الاصطناعي، أو ما يعرف بالتحريض على الولادة Induced labor.

ولفتت خبيرة التغذية إلى أن تناول التمر يسهم أيضًا في التقليل من مدة المخاض، لأنّه يحتوي على مركبات ترتبط بمستقبلات الأوكسيتوسين في الجسم، وتحاكي تأثير هذا الهرمون في تحفيز الانقباضات أثناء الولادة و تسهيل الولادة أيضا إلى حد ما .

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تعرفي على أفضل وجبة يمكنك تناولها لتحفيز الولادة

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